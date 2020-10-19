中建企業許氏家族 2,550萬購灣仔會景閣

老牌地產商中建企業許氏家族，密密掃物業。家族近年收購市區舊樓外，新近以2,550萬元購入灣仔會景閣一個中層單位，實用呎價2.6萬元。

灣仔會景閣低層16層，實用面積978方呎，新近以2,550萬元成交，實用呎價26,074元。土地註冊處資料顯示，買家透過輪寶投資有限公司(TREASURE MILL INVESTMENT LIMITED)名義登記購入，公司董事包括許晉廉(HUI, CHUN LIM WILLIAM)、許晉義(HUI, CHUNG YEE RICHARD)等，為中建許氏家族成員。是次入市透過公司名義入市，繳付三成辣稅約樓價765萬元。原業主2008年1,247萬元購入，是次沽貨，賺1,303萬元，升幅逾1倍。

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