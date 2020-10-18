【何車500】PE 5.2倍　上藥博翻半番 - 何車

上海醫藥（2607）2011年以23元招股，現價12.2元，潛水近一半，直覺上以為公司業績甚差，事實不然。fact check：上藥掛牌年度盈利14.24億元人幣，2019年增至40.81億元人幣，8年盈利增幅187％，且年年有增無減，從無斷纜。

上藥在中國醫藥百強中名列第三，在美國《製藥經理人》雜誌2020年藥企50大中，排名48。上藥並非「二打六」，但買上藥股票，只須付「二打六」級數價錢。

1) 上藥兩周前公佈，全資子公司的避孕產品左炔諾孕酮片，獲國家藥監局批准通知書，通過仿制藥一致性評價。

2) 上藥佔75％的「正大青春寶」，名下杭州地皮，去年協議以20.09億元人幣由政府收回。據今年5月資料，交易在今年8月完成，正大青春寶獲利15.37 億元人幣，上藥按比例佔11.53億元人幣；此數相等於去年全年的28％，可令上藥成績表發光。

3) 今年首季，上藥純利10.38億元人幣，按年跌7.8％；次季純利14.05億元人幣，按年增21％，按季大升35％。上半年賺24.43億元人幣，按年升6.8％。計入杭州地皮利潤，預測賺58.53億元人幣，大增43％，預測PE只有5.2倍，較8年平均13.4倍折讓逾六成。不計出售杭州地皮盈利，預測全年賺47億元人幣，增長15％，PE6.4倍。

4) 上藥今年預測PB 0.66倍，較8年平均1.28倍折讓一半。

★上藥現價12.2元，目標價18元，潛在升幅48%。滙證睇20.3元，麥格理睇19.27元。

同場加映：一拖（038）今年上半年賺3.23億元人幣，按年爆升15.5倍，並相等於去年全年的5.3倍。第三季業績下周四見光前，隨時發超級盈喜。按去年7月至今年6月的12個月盈利計，PE 6.8倍；上半年盈利年度化計，PE則低至 3.3倍。PB為0.56倍。

一拖H股較A股（滬：601038）折讓近八成，北水食指大動，上周五持股高達32%（3個月前26.5％），活動積極。H股發行僅2.92億股，市值不大，易炒供求。

一拖今年7月高位3.62元，現價2.91元，低二成，趁低上車，目標價4元，潛在升幅37％。

何車