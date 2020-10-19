數碼人幣｜金融界倡港做離岸窗口 未來或可成主打業務

國家主席習近平南巡，發表深圳為大灣區重要引擎講話，疑似「擺歪香港」，加上近年本港離岸人民幣發展無突破，令人擔心中央扶植深圳，本港跨境金融地位淡化。有前財金官員及金融界人仕認為，內地正全速推進深圳試點數字人民幣，香港若能獲准參與合作，在數碼化跨境使用及海外平台發展上，肯定可扮演重要角色兼受惠，將來數字離岸人民幣甚至可成為本港「主打」業務。

數字人民幣等同由人行主導發行的數碼現金，並非一般去中心化的加密貨幣或電子錢包概念，當局近期動作頻頻，繼深圳市政府與人行向市民試點派數字人民幣紅包後，上周內媒亦報導，深圳11座加油站試點上線用數字人民幣支付。

分析指，由於人民幣尚未完全可兌換，現鈔在國際間流通更受限制，中美矛盾亦拖慢人民幣國際化步伐，當局一直希望藉數字貨幣打通經脈，甚至反制美元在國際貨幣主導地位。

財經事務及庫務局前局長陳家強向本報表示，推動數字人民幣能更有利當局捍衛滙率及增加其流通性，將會是人行積極發展方向，「我認為香港係有個角色喺當中」，一如內地當年推動香港成為人民幣離岸中心一樣，本港可以成為境內數字人民幣的海外延伸平台。對於有批評指本港離岸人民幣業務停滯不前品種欠創新，他指離岸業務擴展至甚麼範圍，最主要仍視乎內地對人民幣的開放政策。

星展香港財資市場（大中華）董事總經理王良享亦認為，數字人民幣發展及建立資金池，正是港深可合作發展的跨境交易方向，如果人民幣將來成熟到某程度可代替美元交易，數字離岸人民幣產品肯定是香港的「主打」，就像離岸美元（Euro Dollar）交易樞紐在倫敦一樣。他指一般國家從資本帳未開放到完全開放，都有依賴離岸產品作過渡性階段，本港人民離岸產品亦要不停進化，例如可開發交易所上市的一系列品種，包括人民幣計價的碳排放交易、信貸違約合約交易等。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑同意，人民幣欠缺流通量及透明度，假鈔亦多，正如很多滙率仍受控國家，都希望用數碼化打通限制使本幣成為網上通行貨幣，內地亦積極利用數碼貨幣、大數據及人工智能等科技，冀擺脫美國在世界貨幣的主導權。倘本港能保住一國兩制體制，國際金融中心地位不變獲外界信任，則內地要推數字人民幣成為全球網上流通電子貨幣，實現既開放又可控可監測要求，「香港就喺呢個境外窗口角色」，若本港獲中央揀為海外結算系統平台，「當然有着數」；數字貨幣亦毋須一定綑綁銀行戶口，只要手機內置數碼錢包，兩部手機互碰一下已可過賬使用。

最近成立金融科技錢包支付公司圓幣錢包的金管局前總裁陳德霖，4月接受報章訪問時提議，建立由中、港、日、韓等四種貨幣組成的區域性數碼貨幣。截至8月底，本港人民幣存款為6,717億元人民幣。

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