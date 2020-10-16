【新經濟浪潮】瑞通輪王翁世權：炒輪炒牛熊 要識睇流通量 忌迷信高成交

蘋果財經investMAN及瑞萬通博上星期聯合舉辦《新經濟浪潮 股輪淘金術》網上FAN享會，當晚投資專欄作家股榮、瑞萬通博上市產品銷售部主管翁世權及輪證財經節目主持雷神，分別教大家如何利用股輪，捕捉新經濟股投資機遇。

股榮去年投資建議平均回報逾四成，今年再推6隻新經濟心水股，以及3隻新經濟股ETF，他指出，中美兩大國角力當中，難料結果，不建議投資者押注某一邊，故其最新的「投資清單」涵蓋中資及美國新經濟股。

他提到，現時全球10大市值股份只有巴郡及沙特阿美不屬於新經濟股，其餘全部清一色新科技股，足以印證市場投資取向。

股榮又建議認購螞蟻金服，「大家即使唔用支付寶，或其他相關服務，都要考慮一點，始終中國坐擁14億人口，超過一半人都用其服務，香港亦有唔少人使用支付寶，唔少人相信其估值將會超越萬事達卡，甚至直逼Visa」，即使未能成功認購新股，上市後也要伺機吸納，作為長線投資。

當晚另一大主題是揀輪攻略，雷神指出，不少散戶見窩輪無跟正股行，就斷言發行商騙人，但問題癥結在於，用錯指標揀錯輪，「今時今日嘅散戶，仍有人按電視台播出嘅十大成交揀輪證，認為嗰啲輪證才值得投資，最終要致電發行商投訴」。

翁世權解釋，不少人混淆成交量與流通量，「在窩輪及牛熊證市場，呢兩個數字並不對等」，他又以樓市為例，當高成交時，就得小心，「係咪高成交就代表你係時候買樓？事實上，成交已完成，代表盤源已經消耗，當你入市買樓時，結果就高追」。

取而代之，應該以流通量為指標，「你睇實時報價，見到買盤和賣盤，現在畫面上放大了係250萬股，這就是流通量，這就是莊家的擺盤，除非你要買數千萬元，否則可能性不大，只是買2萬元，其實這批貨已足夠有餘，即係表示要買，就跟莊家買，交咗出來0.0101元，就有250萬股；你要沽，佢亦可以沽給你」。

有人擔心只得一個交易對手，翁世權卻派定心丸，稱「唔使怕，莊家擺盤是受證監會及港交所嚴格監管，莊家開乜嘢價，太過份大幅上落，或差價太大，都受嚴格監管」，反而其他投資者的擺盤全自由，無任何約束，所以發行人的擺盤是最有理論根據的價格。

網上FAN享會已圓滿結束，預祝大家淘金成功，期待各位壹會員參與蘋果財經往後的活動。

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