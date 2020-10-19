純官妹夫杜惠愷自新世界4合1後狂沽212萬股 套現8,171萬

新世界發展（017）副主席兼非執行董事杜惠愷自公司於6月23日股份合併、每4股合1股生效後，便開始不斷套現公司股份，涉及212.2萬股，市值共8,171.5萬港元。以6月23日起計，杜惠愷持股百分比由0.34%降至最新0.25%，期間股價由38.9港元跌1.67%至38.25元。

雖然杜惠愷不停沽售，惟新世界近期表現理想，旗下尖沙咀商場K11 MUSEA受惠於報復式消費，今年第二季營業額按季回升35%；與港鐵（066）合作的大圍站新盤柏傲莊首批391伙單位全數售出，套現逾42.7億元。公司未來更計劃於深圳太子灣投資超過100億元，發展「Victoria Dockside 2.0」和發展皇都戲院活化項目。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！