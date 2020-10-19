中國經濟｜第三季GDP增長僅4.9% 遜預期 易綱料全年增長2%

中國公布一系列經濟數據，其中第三季GDP增長只有4.9%，低過預期的5.5%，但高過第二季的3.2%，累計首9個月按年增長0.7%；總值72.2786萬億元，分季度看，第一季下降6.8%、第二季度增長3.2%，第三季增長4.9%。

至於其他經濟數據方面，規模以上工業增加值於9月份按年增長6.9%，高過預期的5.8%；社會消費零售總額按年增長3.3%，亦高於預期的1.6%。首9個月城鎮固定資產投資按年增長0.8%，略低過預期的0.9%。

首9個月房地產開發投資增長5.6%，增加較首兩季高3.3個百分點，全國商品房銷售面積按年下跌1.8%，至11.7億平方米。商品房銷售額11.56萬億元，按年增長3.7%。

中國人民銀行行長易綱於G30國集團會議中表示，中國今年經濟增長將可達到約2%，主要由於疫情受控，內需推動下令經濟復蘇。又指出，於過去三個月，人民幣兌美元滙率「大幅」升值，反映兩國之間的利率差異，這應該是由市場來決定。中國財政及貨幣政策將側重於幫助中小型企業渡過疫情帶來的痛苦，同時確保內需在促進增長方面發揮更大作用。

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