蔣握築迹｜解構4類地鐵站上蓋住宅風水（蔣匡文）

近日有一個地鐵上蓋樓盤出售，收票很多，也成為近日樓市熱話。香港人喜歡居住於地鐵上蓋或其附近，因為有地鐵站的方便出行及上班，而地鐵站附近一般都會有大型商場及酒樓食肆，所以地鐵上蓋物業附近可以解決衣食住行的基本需要，正合一些日忙夜忙的香港人之生活。

地鐵上蓋大概分為4類，第1類是車站等都是設在物業的旁邊，車站上蓋沒有物業，例如將軍澳東港城、港島康怡花園大部份都是這類。第2類是物業不在車站上，但是地鐵的車軌或部份站出口，是在其地基、地庫下穿過，例如天后站上蓋正合此例。第3類是該處只有車站，物業就是建在車站之上，南昌站就是類似的例子。第4類是一些大型地鐵車廂分配處及維修廠，這是大面積的地，一層是車廠而物業上蓋佔有了一個大平台，德福花園、火炭及日出康城就是此例。

從堪輿的角度，第1類和第2類其吉凶與一般的普通物業發展無異，物業下都是實地，要看其坐向方位及排龍等因素而決定，只是第2類的來氣全因為地鐵出口不同而排龍有所改變。比較特別是第3類和第4類，物業下有一個大車廠，這車廠少見天日，為藏陰之地，每天又有車廂移動。風水上，陰可以是蔭財，也可以是招陰邪，所以地鐵物業上蓋在此情況下，一般坐向吉排龍吉可以招財，但如果坐向不吉，可以招煞，例如德福花園曾有5人命案單位，在建築時已發生有人墮梯死亡之事。在人丁方面，這些物業利生女不利男，但今日社會觀念有變，有人會覺得生女有時比生男更好呢。

著名建築師及術數家蔣匡文

http://fb.com/chianghongman.michael

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