疫情工商｜「炒機天堂」旺角先達廣場舖138萬沽 10年蝕26%

蘋果上周正式發佈iPhone 12，有「炒機天堂」之稱的旺角先達廣場過往以炒賣iPhone聞名，昔日有新iPhone推售，旋即吸引一眾「果迷」前往排隊購買。可惜自早年iPhone於內地同步發售，加上疫情封關，內地炒家身影不再，iPhone售價「炒唔起」，連帶先達廣場舖位亦「炒燶」，再有業主蝕讓離場。

據土地註冊處資料，上述先達廣場2樓S55號舖，最新以138萬元易手。原業主2010年以188萬元購入舖位，持貨10年，賬面蝕50萬元或約26.6%。

事實上，先達廣場上月已連錄兩宗蝕讓。其中1樓單號舖，早前以110萬元成交；原業主於2012年以高價625萬元購入舖位，賬面勁蝕約515萬元，舖位8年間貶值近82％。

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