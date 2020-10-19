卓悅前大股東葉俊亨捱逾17厘息 借1300萬

香港信貸（1273）宣布向4名客戶以年利率17.04厘借出1300萬港元貸款。包括卓悅（653）前大股東葉俊亨、兒子葉韋彤、胞弟葉國利及天運投資有限公司。該貸款以一項位於荔灣道的住宅物業，以及位於南昌街一項商用物業作抵押，共估值逾4,080萬。貸款年期為一年。

香港信貸曾於今年5月宣布向葉俊亨借出2,800萬，為期一個月，年利率同為17.04厘。該貸款以一項約1億的估值商用物業作抵押。

葉俊亨及鍾佩雲夫婦原為卓悅大股東，今年2月將持有的40.4%股份售予第二大股東兼公司副主席陳健文。其後葉俊亨卸任主席及行政總裁，改任副主席。

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