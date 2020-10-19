港深融合｜與深圳研推「聯合政策包」 學者：林鄭一廂情願

特首林鄭月娥日前接受多間媒體訪問，指將研究與深圳推出「聯合政策包」，吸引遭美無理針對的人才回流深港；又期望中央支持香港提振經濟，例如金融業加強互聯互通、與深圳攜手打造創新科技中心。學者認為，國家主席習近平南下講話有別以往，內容較少提及香港，反映中央對港的重視程度下降，林鄭提出與深圳融合的政策或是一廂情願。

資深投資者林一鳴，林鄭訪問中提出的方針完全無亮點可言，主要因中央對深港融合態度已大不如前，「通常每次香港有經濟困難時，中央都會有政策幫香港，今次已經完全冇，所以我覺得林鄭有機會自己一廂情願，深圳未必理你。」

林一鳴估計，遭美國無理針對的科研人才主要為國內公民，倘他們有意回流定會首選深圳，香港並非「聯合政策包」的受惠對象。他解釋，深圳科技發展遠勝香港，香港在科研上缺乏土地、人才、儀器等配套支援，而科技園的支援亦遜於國內的科研資助，「國內可以比幾萬呎地畀你開工廠，又有其他地方嘅人才，香港由董生到而家都冇咩做過，政府完全幫唔到佢哋（科研人才）。」

他認為，有關金融業加強互聯互通也是林鄭一廂情願，反而深圳或有意開放政策，提高額度或容許更多外資直接進入深圳，無需再經香港投資內地，未來香港或因而失去「中間人」的角色，以及失去特殊待遇，成為與內地相近的城市。

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