何車500｜中海化學憧憬私有化（何車）

中海化學（3983）現價1.14元，今年以來大跌41%，與金融海嘯後2010年歷史高價6.57元相比，跌去83%。現價嚴重超賣，亦可博私有化。

1）中海化學內資股27.4億股，全由中海油（883）的控股集團持有；H股17.71億股，市值僅21億元，最大持有人是巨無霸基金Hermes，近期不斷增持，最新持股量13.04%；該基金總部設於倫敦，管理基金高達4.87萬億港元。Capital Group佔8.43%，花旗佔6.99%，景順佔6.04%，Edgbaston佔5.96%。

2）今年上半年，中海化學營收49.72億元人幣，按年微跌6%；受產品平均跌價影響，半年純利3.1億元人幣，按年倒退44%。

中海化學去年公佈出售兩家公司各49%與51%權益，作價7.39億元人幣，預計利潤佔5.1億元人幣。交易如在今年下半年完成，中海化學今年盈利預測可達11.6億元人幣，大增65%，PE 3.9倍。不計出售兩公司權益利潤，預測賺6.5億元人幣，跌9%，PE 7倍。

3）中海化學今年預測PB 0.31倍，較8年平均0.79倍折讓六成。

4）計入出售兩公司權益套現7.39億元人幣後，中海化手上淨現金估計達52億元人幣，每股淨現金1.3港元，高過股價。

5）2019年每股派息8.29港仙，往績股息率7.3厘。今年料派11仙，高息9.6厘。

＊中海化學現價1.14元，價殘可博，目標價1.9元（當年招股價），潛在升幅67%，亦可憧憬私有化，博PB見0.6倍；當年以1.44倍PB招股，現在若以招股PE四折私有化，除笨有精。

同場加映：上海集優（2345）獲大股東上海電氣（2727）提私有化，帶出：

1）上集市值26億元，只是上電806億元的3%，無論將來如何「曉飛」，對上電的每股NAV或EPS，作用都極小。一家公司即使很小，亦有機會獲大股東私有化，私有化動機並非完全在於經濟利益。

2) 買極低PB的股份（當然要有一定底質），可能是財路一條。上集7月24日股價0.55元，處12年前低位，其時PB只有0.21倍（往績PE 6.4倍），現時私有化作價PB 0.6倍（1.6元），若成事，上集便急升近2倍。

3）紅籌國企太低殘者，私有化陸續有來。上電私有化作價PB 0.6倍可以視作最新指標。以PB 0.3倍買一隻有合理盈利能力的股票，一旦私有化，就是對本對利。

何車

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！