國泰危機｜國泰料明年上半年客運低於四分一運力 最樂觀明下半年復蘇

市傳於本周五前交代裁員方案的國泰航空（293），公佈今年9月份合併結算的客、貨運量同時，提及明年營運展望，採納最樂觀預測後，預期明年上半年僅達到正常水平的四分之一客運運力，假設疫苗有效之下，最快明年下半年始復蘇。

國泰航空與國泰港龍在9月份合共載客4.706萬人次，較2019年同月下跌98.1%，收入乘客千米數按年減少97%。乘客運載率下跌48.8個百分點至24.9%。在2020年首9個月，載運乘客人次較去年同期下跌83.2%。

國泰及港龍在9月運載的貨物及郵件合共約10.09萬公噸，較2019年同月下跌36.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.4%。運載率上升9.8個百分點至75.3%。在2020年首9個月，載運貨物量較去年同期下跌33.9%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，儘管於月內恢復了宿霧和珀斯的航班，但9月份運力只為正常水平的9%，較8月份的8%微增。自8月中香港放寬中國內地出境轉機限制以來，有關需求逐漸回升。總括而言，過境旅客佔9月整體客運量大約33%。貨運業務剛踏入傳統旺季，整體國泰網絡的貨運需求亦見增加。雖然貨運量按月上升約7%，但仍較疫情前水平大為遜色。

林紹波指出，國泰仔細分析了航空業面對的困境，以及集團旗下航空公司的眾多應對方案後，目前預期今年年底前僅會營運10%疫情前的客運運力，而預計整體2021年的客運運力仍會低於50%正常水平。「我們檢視了多項可能性較大的疫情恢復情況，最終決定了採納上述最為樂觀的展望。相對於疫情前的客運運力，我們預計明年上半年將營運低於四分之一的客運運力，並期望市道於明年下半年逐漸復蘇。然而，以上預測是建基於研發中的疫苗有效、並能於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。」

傳本周五前交代裁員

國泰發表「最樂觀」的悲觀預測，不排除是為大裁員鋪路。日前《南華早報》引述多名消息人士報道，國泰董事會最快本周五（23日）前交代重組方案，方案將集中於裁減人手及減薪。裁員規模或與同業新加坡航空相似。消息未有明顯刺激股價表現，國泰半日升1.7%，報5.88元，成交2,726萬元，惟預計發表明年展望後，股價午後將更波動。

新航此前得到政府110億新加坡元（約627.3億港元）後，裁減了4,300個員工，相當於整體員工數目的五分之一；另一邊廂，新加入的競爭對手大灣區航空尚未取得營運人許可證，已密鑼緊鼓招聘人手。

國泰回覆本報查詢時表示，就坊間各種揣測及傳聞，恕集團不作評論。

報道指，國泰過去一個多月來審視重組方案，一名消息人士指，公司傾向較低幅度的裁員，以便在全球旅遊業重啟之時，公司更有條件應付市場需求，但若然復蘇之路遙遙無期，公司有機會需要再裁員。不過，政府一直向國泰施壓，希望公司能向被裁員工提供更慷慨的離職補償。

報道又指，新加入的競爭對手大灣區航空，上星期已開展騁請工作，以便加快公司能取得營運許可證；又指大灣區航空有機會聘請國泰被裁的員工。據了解，大灣區航空近日在《南華早報》大篇幅刊登招聘廣告，主要聘請後勤員工，如航空膳食服務經理、地勤服務經理、財務會計部經理等。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！