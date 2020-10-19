晚間通告｜中國鐵塔首3季盈利升17.8%●國壽首3季保費收入升逾9%

●中國鐵塔（788）公佈，至9月首3季收入為602.2億元（人民幣．下同）按年升5.6%；盈利為45.64億元，按年升17.8%。

其中塔類業務收入為547.98億元，按年增2.2%；室分業務收入26.34億元，按年增36.9%；跨行業及能源經營業務收入26.12億元，按年增長92.8%。

其內塔類站址增至202萬個，至去年為199.4萬，淨增9.7萬戶。公司指，依托資源和能力優勢，加快建設模式和服務模式創新，經濟高效支撐5G網絡建設。首三季度共建成5G站址34.5萬個，97%以上5G需求是通過共享已有站址資源完成。

內險股

●國壽（2628）首9個月累計原保險保費收入5,436億元（人民幣．下同），按年增長9.38%。另外，集團宣布張祖同辭任獨立非執行董事、戰略與資産負債管理委員會主席、審計委員會委員及關聯交易控制委員會委員職務。

●新華保險（1336）首9個月累計原保險保費收入1,343.5億元（人民幣．下同），按年增長24.5%。

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