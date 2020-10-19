美股三件事｜救濟方案倒數48小時死線 憧憬大選前過到 美股三大指數期貨向上

1.死線

美國眾議院議長佩洛西周日就救濟方案訂下48小時死線，否則將要等到大選後再表決。同時總統特朗普稱願意加碼至1.8萬億美元以上，距離民主黨眾議院通過2.2萬億元方案拉近，並且表示有信心很快地爭取到共和黨人支持。

美股三大指數期貨全線向上，最勁勢的納指100期貨曾升1.2%，最新收窄至0.9%或110點﹔標指及道指則分別升0.7%及0.6%。

盤前最活躍個股︰AAPL升0.8%、GE升1.4%、AAL升0.8%

截至20:30

2.輝瑞

輝瑞（PFE）與德國合作伙伴（BNTX）公佈將在本月底前完成測試，預計11月尾向美國FAD申請緊急使用授權。另外英國Daily Mail的上載影片稱輝瑞在比利時的藥廠，已經開始大量生產以應付大應需求，預計年底出產1億支疫苗。

PFE及BNTX分別升1.6%及2.6%。

3.淡友投降

彭博報道對沖基金正大舉撒出納指100期貨淡倉，根據美國商品期貨交易委員會截至10月13日的數字顯示，投機者錄得13年來最多淨買入納指100迷你合約，令到期貨合約錄得淨好倉，是9月以來再次出現。

至於納指100距離9月初高位只差4.9%或580點。

個股消息︰

美國航空（AAL）︰美國航空將會在今年年尾使用波音（BA）737 Max經營來往紐約至邁阿密航班，將會是737 Max禁飛後首次復航。

AAL及BA盤前分別微升1%及0.7%。

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