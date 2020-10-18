【一名經人】擾動日日有　卻仍原地走 - 羅家聰

美股上周調整，雖幅度不大，但已壞了過去三周半的短線升勢。由8月上旬睇起，三大指數皆自當時起由升轉橫行，但細觀即見5至7月起至今有好些底部可連成直線，形成一微斜向上的升軌，一日守住仍屬偏好。由於VVIX剛升穿由3月中起連成的頂部（降軌），且VIX底部亦由8月時的20水平「晾高」一格至25水平，後市料仍反覆。若進一步回的話，道指可試27100點水平，標指3280點水平，而納指則大約10600點。

睇好得嗎？也可以的。都說中線無大方向，儘管短線上落可大。道指呈上升通道，回抽的話可稍穿30000點；標指未見通道，但回抽亦料見3640點水平，納指對應上試12300點水平。不過要留意的是，本港時間周五早上查看的資金流數據顯示美股流出，為全球股市中最多，扭轉了過去一周的流入方向。至於消息面上，選前例多黑幕爆出，且疫情反彈而疫苗則由快有說成未有，台海局勢又再緊張，看來欲再搬出利淡因素。

另一重要偏淡因素是美元跌不下去。已曾多次指出，是次升市主要由美元跌所致，但上周美元守住92.5而回升，隱隱然反映風險胃口不大。金市一樣。別以為金是避險，實情是個多兩個月來金價跟美股同邊，前者跌勢亦頗明顯的，儘管不急。金、銀價均見9月下旬起的短線升勢，但8月上旬起的中線跌勢仍在，儘管近幾年的升勢則仍守住。故金、銀短線看好，中線看淡，長線看好。亂又矛盾？其實美股亦然，即是方向不明。

港股也是9月下旬起短線向好，但7月上旬起中線偏淡。9月一跌壞了半年升勢，未能形成腳高一腳，形態上仍維持2018年初起浪低一浪格局，說白了就是仍處熊市。以2018年初畫起的向下對數通道看，目前由3月穿底後回抽至通道正中，不貴不平，相當尷尬。若年底時邁向通道底，目標約為21500點，若試頂則大約在26700點。這樣評市，其實自己也很不滿意，講兩邊即是說了等於沒說，不過指標也無啟示，唯有照直寫。

市場指標睇市不通，那睇經濟呢？眾所周知，十年三個月期美國債息差是水晶球，近月也很橫行。區區相信，若基本不變睇不通，就繼續原有方向，但原有方向也是無方向！

羅家聰

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