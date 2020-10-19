大圍站新盤｜柏傲莊加推折實呎價21,560元 較首批貴14%

「九七後新盤票王」、被視為近年最難抽的新盤，新世界（017）與港鐵（066）合作的大圍站上蓋柏傲莊，繼周末沽清首輪391伙後，剛大手加推378伙，整批單位的折實平均呎價加至21,560元，與首張價單位平均呎價18,921元比較，賣貴14%，成為新界歷來最貴鐵路沿線屋苑。不過，有地產代理預期，雖然該盤越賣越貴，但以首輪狂收逾2.2萬個認購登記計算，很多人買不到，相信會「照清」。

發展商指，第三批單位涉378伙，一房佔133伙、兩房佔104伙，三房佔141伙，實用面積278方呎至835方呎，折實價693.6萬至2,137.6萬元，折實呎價18116元至27,987元。據價單顯示，呎價最貴為3A座51樓D室，實用面積299方呎，屬一房間隔，另設153方呎天台，定價1,046萬元，呎價34,983元，扣除最高20%折扣後，仍要836.8萬元，呎價27,987元。

售價最高的單位，為2A座51樓A室，實用面積835方呎，三房一套連廁儲物房，折實價2,137.6萬元，呎價2.56萬元。

售價最低為3B座8樓F室，實用面積306方呎，一房間隔，折實價693.6萬元，呎價22,667元。而首張價單的最平單位，為2A座8樓E室，實用面積322方呎，折實入場費僅628.9萬元，呎價19,531元。今次加推單位呎數較細，反而賣貴64.7萬元。

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