新盤大戰｜Eight Kwai Fong Happy Valley原價加推 一房1,318萬起

近日疫情漸緩和，發展商重拾推盤信心。具新加坡背景、遠中集團旗下跑馬地單幢住宅Eight Kwai Fong Happy Valley，剛上載2號價單共16個單位，全數為A及B室的一房單位，折實售價由1,318萬元起，最低呎價折實由32,269元起，折實平均呎價35,166元，較首張價單的折實平均呎價31,129元高13%。獨家代理中原地產則解釋，是次加推單位位於中高層的A、B一房單位，景觀更開揚，計及樓層及景觀因素，是次加推與首張價單同類A、B單位售價相若，屬原價加推。

是次加推最平為12樓B室，實用面積402方呎，一房間隔，開放式廚房，折實價1,318萬元。

該盤同時上載銷售安排，將於本周五及六日開售，兩日各發售25伙，首輪共發售50伙。中原地產解釋，是次分兩日賣樓是因應限聚令。

富豪．山峯單日沽兩伙

一手市場屢錄大額成交。百利保（617）及富豪國際（078）旗下沙田九肚山富豪．山峯，今日透過招標沽出兩伙，套現9,334.3萬元﹔包括2座5樓A室及2座6樓B室，實用面積同為2,107方呎，成交價4,846.1萬及4,488.2萬元，呎價2.3萬及2.1萬元，成交期同為720天。

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