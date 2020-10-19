華為危機｜統計指華為8月全球手機銷量市佔下跌 三星重上第一寶座

市場研究機構Counterpoint Research公佈8月全球手機銷量，一度成為銷量第一的華為被三星反超，市佔由4月時的21%跌至16%，排名跌至全球第二。

同期三星市佔由22%升至20%，至於排第4的小米市佔亦由8%升至11%，蘋果市佔為12%，與4月調查時不變。

Counterpoint指，華為市佔下跌主要受到地緣因素、競品加強營銷力度，以及歐洲市場下滑等因素影響；而三星在印度表現強勁，小米、OPPO等品牌則在歐洲市場「接收」華為失地。隨著iPhone 12系列的發佈，料整個第四季度蘋果市佔迎來較大反彈。

Counterpoint指，華為將發佈Mate 40系列手機，考慮到其對中國消費者的吸引力，其市佔也不一定會繼續下滑。但早前台積電方面已經明確表示，今年底前5nm產能都不會跟華為合作，料Mate 40系列出貨量有限。報告明言如禁令問題不能盡快解決，華為將會丟失更多市場份額。

三星為了進一步搶奪華為市佔，已要求相關零部件企業將比往年提前一個半月（從11 月）開始生產Galaxy S21零部件。業內認為此舉是填補前作Galaxy S20銷售低迷同時，進一步代替華為空缺。

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