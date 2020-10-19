二手成交｜眀徳山一房劈170萬沽 放盤近1年半蝕讓出售

樓市氣氛轉好，但半新樓仍未止血。利嘉閣地產何詠詩表示，西營盤眀徳山剛錄得首宗二手成交，屬於一伙低層特色戶，單位實用面積325方呎，為一房連平台間隔，享開揚景觀。單位於去年5月以950萬元放盤，直至近日以780萬元交吉沽出，劈價170萬元或約18%，呎價約24,000元。

原業主2015年12月以794.1萬元購入上址，持貨近5年，現轉手賬面蝕讓約14.1萬元或約2%。若計及釐印費及佣金等開支，料實蝕約51萬元。據一手成交紀錄冊，業主提前完成交易，可獲樓價最多3%回贈。何詠詩補充，明德山現時有約20個單位放售，入場價由800萬元起。

東涌3日6宗成交 昇薈上車客無樓睇照入市

大圍新盤熱賣，買家入市信心增強，二手市場亦受惠。美聯物業楊志霖表示， 東涌二手交投加快，過去三天錄得最少6宗買賣，其中昇薈7座中層C室，實用面積669方呎，兩房間隔，業主開價850萬元，雖然單位有租客居住不能睇樓，但一名上車客見市場氣氛轉旺，在無樓睇情況下以838.5萬元入市，呎價12,534元。

維景灣畔「沙士貨」勁賺1,219萬

將軍澳維景灣畔錄得相連戶大額成交，位於12座高層A及B室，實用面積1,002方呎，今年5月放盤，開價1,750萬元，剛減至1,718萬元沽出，呎價17,146元。兩單位於2003年以「沙士價」499萬元購入，現沽出單位，持貨17年賬面大賺1,219萬元，升值2.4倍。

香港置業劉浩勤表示，將軍澳中心11座中層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，放盤半個月，減價38萬以710萬元易手，呎價18,490元，比市價略低約10萬元。原業主2002年以163.6萬元入市，大賺「5球」離場。

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