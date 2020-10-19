港府落實撤回一手空置稅條例草案

政府早年討論開徵一手空置稅，並提交相關條例草案至立法會以供審議，惟早於6月時，法案委員會基於時間所限，決定終止審議條例草案。運輸及房屋局最新宣佈，決定撤回相關條例草案，意味一手空置稅將告一段落。

運輸及房屋局最新發公告指，社會對有關徵收額外差餉的建議持兩極意見，加上考慮到目前經濟情況，政府在平衡各方考量後決定撤回草案。當局將繼續密切留意物業市場，因應經濟情況和社會的意見作適切的考慮，不排除未來有需要時考慮再推出建議。

與此同時，當局亦撤回引進專營的士條例草案。公告指出，經濟低迷的情況下，增設專營的士會進一步加劇業界面對的經營困難，就目前經濟情況，政府認為現時並非引進專營的士的合適時機。當局會因應社會意見和相關情況，檢視有關專營的士的建議和未來路向，並繼續與的士業界保持緊密溝通和合作，提升的士服務質素。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！