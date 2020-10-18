【本報訊】由新世界（017）及港鐵（066）合作發展、「九七後新盤票王」大圍站柏傲莊，上周六起首輪開售391伙，兩日即沽清，套現逾42億元；發展商指，項目最快本周加推並進行次輪銷售。受市場焦點柏傲莊首輪「開紅盤」帶動下，一手市場周末錄約440宗成交，屬近四個月新盤最旺周末。

柏傲莊挾雙綫鐵路優勢，上周五截收2.27萬票，以首輪391伙計，超額認購57倍，並成近22年來新盤票王。發展商指出，截至昨日下午6時，項目首輪391伙單位全告售罄，套現約42.7億元，即平均每伙單位造價逾千萬元。據悉，買家六成來自新界區，三成為九龍及一成港島區；當中近八成為用家，投資客僅佔兩成。

買家：抽到係神嘅安排

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，首輪銷售買家出席率達九成，屬近年新高，當中有近八成為家庭客；他又形容項目為「慈父慈母盤」，不少父母為子女付首期入市，更有大手客購三至四伙單位予全家搬往自住。黃續指項目最快本周加推應市，相信下批單位有提價空間；集團將密切與港鐵商討，最快本周進行次輪銷售。

項目首輪銷售分兩日進行，據了解，首日A組大手客約62組客人，項目即日售出232伙。至於B組買家則安排於昨日選購，每人最多購兩伙。據悉，B組錄約1.6萬票，以原先預留157伙予該組買家計，平均每102人爭一籌，其中從事教育界的劉先生笑言：「咁都抽到係神嘅安排。」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該行B組頭40號籌買家出席率達八成，屬近年新高；近日第三波疫情緩和，相信10月將有望如5月、即第二波疫情減退後，樓市呈現反彈，料項目將盡快推售餘下單位。加上其他一手貨尾，全月一手成交可達最多1,500宗，按月升近五成。

本季料報復式推盤

此外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，B組客人用家比例升至七成，當中不少買家擬購入最多兩伙單位，其中一組客人則斥約1,890萬元，購入2A座低層C室及2B座高層D室作投資。布指近期新盤暢旺，發展商將在第四季「報復式」推盤，料本季或有萬伙新盤可望應市，刺激一手交投。

一手市場氣氛熾熱，多個新盤加入混戰。遠中集團年初斥資約12億元，向新世界購入跑馬地Eight Kwai Fong，上周以折實平均呎價3.1萬元首推50伙，並於上周六開放示範單位予公眾參觀及收票；市場消息指項目已錄足額認購，發展商最快日內加推單位，並冀於本周發售。