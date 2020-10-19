螞蟻集團A+H上市一波三折，早前傳出被內地中證監調查，指其支付寶平台獨家銷售集團的戰略基金屬違反規例，或延遲其上市計劃。本報發現，香港一些以往只讓機構投資者參與的信託基金，亦瞄準機會，以「獲配率高、費用相宜」作招徠，聲言透過他們認購螞蟻，中籤率可提高到一成有多，入場費40萬元，吸引一批頭寸不多的散戶參加。

有律師指出，若有信託基金聲稱成立目的是集資抽新股，而沒有申請證券牌照，很大機會已違反證券條例。另有分析員指出，在螞蟻熱潮下，分配率難以事前推敲，機構投資者從國際配售部份獲得的股份，有機會較公開發售更少，最終得不償失。

在WhatsApp及Wechat宣傳

螞蟻集團雖然仍未正式公開招股，但有讀者向本報指出，近期市面上已有人透過通訊平台WhatsApp及Wechat群組「兜客」，聲稱有信託公司可提供螞蟻集團新股投資信託計劃，計劃最低投資金額一般為40萬元，需繳付投資額的5%作為手續費，並要提供資產證明及簽署服務協議。

當中有個別信託公司聲稱，一般基金公司入場門檻為100萬元，並會收取4%至6%手續費，以及20%的利潤分成，但為吸引散戶參與，現時約40萬元便可入場，借用信託公司設立的投資信託架構名義投資，以機構投資者身份參與國際配售部份認購，或直接從阿里巴巴（9988）旗下子公司獲得股份。

而透過信託認購的股份與散戶一樣，申請的份額及退出的時間都是由客戶作出最終決定，上市即日便可買賣。

至於「獲配率高」這個說法，有信託在回覆客戶查詢時坦言，「未必能夠保證獲分的股票份額，但希望中籤率有10%」；其又以上次熱爆的新股農夫山泉（9633）為例，指「透過其認購的中籤率為12%，較農夫山泉乙組中籤率僅0.14%至0.28%，可高出數十倍計」。

本報記者向證券業人士查詢相關情況，他們皆對高中籤率的說法存疑，直指頗為偏離現實，「市場上有啲小型券商，會用呢個說法找客人經佢哋認購新股，從而加大抽新股的資金池，再利用孖展放大抽中機會，從而獲取較高的分派比率」。

不過，聲稱中籤率能提高到一成則相當誇張，有業內人士指出，實際中籤率要視乎該新股的受歡迎程度，任何一個機構都難以對投資者作出保證。

該業內人士又指出，雖然新股的國際配售與公開發售比例為9比1，但若果市場認購反應過於熱烈而回撥，便會出現「唔夠分」情況，分分鐘機構投資者從國際配售中的的獲派比例，較公開發售更少。

或涉集體投資 須擁證券牌

大律師嚴康焯則指出，如果信託聲稱成立的目的是集資抽新股，便屬於就股票市場提供意見，需要拿取證券牌照，否則屬違反證券條例。另外，向公眾集資的人數除非少於50人、並且參與者都是「專業投資者」（即投資者有800萬元流動資產等），否則便要向證券會申請牌照，以免觸犯集體投資計劃的相關條例。