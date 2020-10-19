彭博：三分一在港有業務日本企業正重新審視業務

《彭博》指據日本貿易振興機構最新的調查，有34%在香港有業務的日本企業正重新審視香港業務，比例和七月時所做的同樣調查結果相若。有13%的日本企業決定縮減香港業務，1.7%的日本企業正撤資，反映對香港前景的憂慮。

報道指，因為有資深日本官員曾提出有關積極吸納香港金融人才的意見，令到日本企業正審視香港情況。SBI Holdings行政總裁北尾吉孝指有網上劵商正計劃逐步撤出香港。有受訪企業指在香港發展業務的意欲降低，以及香港本地需求正減少。

調查訪問了300間日本企業，當中有約60%的日本企業憂慮港區國安法，比七月時做的同樣調查結果80%為低。

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