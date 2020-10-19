【佬訊專欄】男神示範如何炒車 - 佬訊

神都係人，只不過做到人做唔到嘅嘢，之後佢就係神。所以女神會開大，男神會變老，本來就是正常不過的事。何況就佬編所見，陳冠希依然起碼是半個神。先搞清楚EDC的神性是甚麼。所謂的陳冠希定理（佬訊，2018），是指「只要key上陳冠希的樣，無論多柒都會變得ok。」掉轉來說，當陳冠希都有種柒味時，正常人其實一定更加炒車。

說的是陳冠希最近為Givenchy拍攝的宣傳照。3mm的鏟青頭、泰皇style小背心、鮮紅色高腰長褲，還撞對啡色皮鞋。這身行頭，即使key返全盛EDC一樣也是高風險之作。拆開逐part細看，其實不太說得出問題所在。黑色背心襯鮮紅褲，ok呀；鮮紅褲襯啡色皮鞋，其實都正路。然而最後出來的效果，就是足以讓悲哭聲響遍網絡。光頭、泰皇小背心、紅褲、礦野暴曬，不說的話，還以為是最新的佛教概念大碟/苦行旅行團廣告。低級紅長褲、高級黑斜袋，加埋某國特產行山皮鞋，紅黑紅紅黑，像極了紅衞兵。紅衞兵加佛教，兩個矛盾的極端，注定會轟轟烈烈炒車。

但在EDC的IG上看原作，其實又沒有想像中那麼差。全套相十張，金色即影即有的第1、3、5、7、9張明顯影得較好，另外一半較real的第2、4、6、8、10張卻像大媽的旅行照一樣老套，光線、構圖、甫士統統出事。順着次序看下去，竟有點看網紅在filter前後分別的過癮快感。

過去的就讓它過去，曾經畢竟只是曾經，說多了好像幫他掩飾，但佬編情不自禁希望陳冠希架FC至少還有半缸油，好讓我再一次從倒後鏡偷望曾經美好的明星風光。

佬訊

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