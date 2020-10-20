國泰．圖解｜裁員六千 空姐地勤重災（股榮）

近日裁員消息不絕的國泰（293），據悉周三公布的全球裁員規模約6,000人，當中有5,000人是本港員工。以去年底國泰及國泰港龍僱員總數27,342人計，裁減幅度約22%。

國泰「狼來了」裁員消息，早於兩三個月前已經發酵，最終拖至目前，關鍵不是裁多少人，而是裁甚麼人。今次裁員，注定是場不對稱的裁員，人工比重高的機師，裁減比例以至幅度，相信遠少於空中服務員以及地勤人員。

根據國泰年報，可粗略計算各類人員數目。以27,342人計，機組人員佔15%（約4,101人）、機艙服務員佔48.4%（約13,233人）、地勤人員佔36.6%（約10,007人）。

再睇下僱員薪酬範圍，年薪百萬元以下的飛行人員（機師及空服）有14,897人，相信主要是空中服務員。至於年薪百萬元以上的，數目約3,360位，一般副機師年薪已超過120萬元，機長年薪則達240萬元以上。飛行人員最高薪的一位，年薪介乎550萬至600萬元（見表）。

至於逾萬名「其他職員」，大部份屬地勤人員，年薪百萬元以下僱員有10,467位，佔比為95%。

國泰及國泰港航去年員工開支為176億元，整個集團則為201億元。當員工減少6,000或22%，開支是否按比例減少22%或40億，我相信只少不多。

股榮

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