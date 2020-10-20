何文田135呎車位租9,300 同區181呎劏房租9,500

受疫情影響，豪宅車位租金亦見頂回落。新地（016）旗下何文田豪宅天鑄，車位租金失守1萬元，一個由內地豪客持有的地下車位，月租低見9,300元，但仍相當於一個納米單位的租金。

美聯物業鄭桂鈺透露，上述天鑄地下單號車位，今年8月放盤時租客仍未走，內地業主叫租9,500元，已較當時租金1萬元為低，直至近日交吉後，業主減多200元，成功以9,300元租出，較其他車位放盤平15%。她稱，天鑄車位大部份業主持有自用，甚少租盤，目前僅兩個，叫價同為1.1萬元。而之前屋苑車位月租普遍要1萬元以上，堪稱全港最貴租停車場。

天鑄兩期共提供527個住宅單位，但車位總數僅370個，平均每戶只分得0.7個，加上仍有近150個車位由新地（016）持有，造成車位供不應求的情況，令租售價持續高企。據樓書資料，今次租出車位的實用面積約135方呎，除開呎租高達69元。

天鑄車位租金跌穿1萬元，同區納米樓月租亦失守1萬元。市場消息指，何文田單幢盤加多利軒低層B室，實用面積181方呎，業主叫租1.1萬元，但乏人問津，最終減至9,500元終租出，呎租52元。

資料顯示，上述天鑄車位於今年1月向新地斥570萬元買入，以最新租金計算，租金回報率不足兩厘，買家以創高峰有限公司(DISCOVER VENTURE LIMITED)作登記，公司董事為陳炳陽(CHEN BINGYANG)，持內地身份證，報住地址位於中國福建。該內地客透過同一間公司，持有天鑄同層毗鄰一個車位，今年1月買入價同樣是570萬元購入，並於去年斥1.254億元購入屋苑3座高層C室複式戶，單位實用面積2,090方呎，連566方呎天台，呎價6萬元，由於以公司名義買入，需付樓價30%辣稅，涉及3,762萬元。據知，該複式戶現於市場放租，連上述車位叫價15萬元，呎租72元，租金已包括單位每月管理費10,987元。

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