【操盤手札記】中美的本土優先 - 割柑人

大選臨近，例爆醜聞！距離美國大選約半個月，上周《紐約郵報》披露拜登兒子亨特電郵，涉嫌倚仗父親之名，喺同烏克蘭、中國嘅生意謀利。美國大選年，常有「十月驚奇」，例如1968年、1972年尼克遜「越戰門」、1980年列根「伊朗門」、2016年希拉莉「電郵門」等。「十月驚奇」爆出嘅料，又未必扭轉到選情。

據《路透》民調，拜登喺「通烏門」事件後，支持率仍領先特朗普10個百分點。不過，民調唔一定準，希拉莉就係人辦。拜登喺大選衝刺之際，突然由支持全球化轉軚支持美國製造，撞正特朗普嘅美國優先。點解？關肺疫事！疫情之下百業蕭條，優先照顧本土經濟，推動內部需求、重組供應鏈，成為全球趨勢。

事實上，中國5月中起講嘅「內循環」經濟模式亦然，都係應對疫情同全球格局變化。講到「內循環」，習近平喺8月尾一場座談會，已悄然改稱「國民經濟循環」，但都係內部需求優先啦！

上周習近平南巡，為下周嘅五中全會熱身，其間再提「國內大循環為主體」嘅新發展格局，相信會喺五中納入「十四五」規劃。當中，唔只涉及擴大內需，仲有提升產業鏈現代化水平。「十四五」焦點，勢必落喺推動「中國製造」走向「中國智能製造」嘅產業政策。

受惠產業離唔開新基建，如訊息同互聯網基建、新能源汽車等。食正新能源汽車先機嘅比亞迪（1211），上周上調首3季盈利預測，又入股晶片廠深圳華大北斗。比亞迪喺「刀片電池」車型熱賣同分拆半導體業務等利好消息下，已累積唔少升幅，近日調整，周一收128.4元，跌0.9%，可候回至20天線吸納。

割柑人