收市閒情｜許家印的黑仔歷史（千頌C）

世界上，人與人之間的溝通，不時為我們帶來煩惱，而以下這一種，不知你們又曾否遇過：

親！我真係分唔到你係真心定假膠！

話說恒大（3333）9月份「意外地」「流出」要脅文件，話如果明年1月底前，未能完成借殼回歸A股，將為中國金融系統帶來五大危機。言下之意，即係話畀中國政府聽：「你精精地就俾我A股集資，否則，聽攬炒啦！」結果，恒大好快就「澄清」指：「份嘢假的，冇啲咁嘅樹。」

明嘅明嘅，在中國，如果商人玩得那麼大，都冇咩好下場，官樣式的澄清是必須的。不過，有一個幫恒大打工嘅人兄，於恒大「澄清」公佈後，就不停幫老闆洗白，轟炸式whatsapp 嚟：「份文件不實，請看聲明」「公司財務穩健，以下是證據」「恒大將可避開明年債券回購死線」……親，到底佢真係相信恒大「十個煲有廿個蓋，冇事嘅！」定係佢接咗老闆任務，要向全人類洗腦，天真地以為同我講多幾句，我就會振臂高呼「許總真金不怕洪爐火，許總威武！許總威武！許總威武！」朋友，面對現實好嗎？

恒大今次話要回A集資，不過回顧恒大資本市場往績，睇一睇，都幾黑仔。2008年3月13日第一次香港IPO招股，最多集資165.8億元；就喺同一日，港股全日大跌過千點，招股結果反應冷淡，據說當年保薦人建議，「不如下限定價算啦」結果許家印決定係：我寧願擱置都唔平賣。

不過大家都知，地產股上市前一定不停買地谷大市值，恒大都唔例外，於是當年恒大為還債，七折賣樓、私人配售；去到同年9月，許家印仲同大行講，不如減價都上市先，只係當年投行認為「市咁差，你減都唔夠飛」，於是連上市本書都冇印到。終於至09年11月，恒大先成功上市，但集資額大縮水至60億元。

再講2017年，當年金融圈有傳大孖沙門要托起恒大市值，令恒大染藍，結果同年11月出爐恒指季檢，係就係有內房染藍，不過嗰隻係碧桂園（2007），而唔係恒大。單嘢有幾真我唔敢講，但事實就係，華置（027）及甘比，由當年起不停增持恒大，而股價又咁啱於當年10月見頂，11月季檢後就開始回調。

今日睇返，許家印撲水套路，除咗鋪天蓋地喪推恒馳1…恒馳2…3456新能源車，其他都同當年都大同小異。不過當年負債總額講緊141億人民幣，都足以令許家印喺自傳度將事件形容為「前所未有的困難」，而今日恒大負債，係講緊2萬億人民幣。

許家印過去曾講過：「在成熟的市場，不是所有公司都希望成為上市公司……但是對於資金密集型行業的房地產企業來說，上市開闢了一個直接的融資渠道。」觀乎今次恒大回A動用嘅招數，睇怕回A上市條路，同當年一樣，應該更加難行。

至於我點覆那位幫恒大打工嘅人兄？當然係藍剔就算了。

by千頌C@堆填區

http://fb.com/winbigwok

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！