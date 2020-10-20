中美角力︳滙控杜嘉祺示好：期待在中國進一步拓展業務

滙控（005）自華為副董事長孟晚舟案後一直被官媒抨擊，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）向中國示好，指期望進一步在中國市場拓展業務。

滙豐中國在微信號發文指，指杜嘉祺近日參加第32次上海市市長國際企業家諮詢視像會議。杜嘉祺席上指，上海在城市發展韌性、適應新形勢變化方面，有發展先機，又有成功優勢，包括其不斷加強的區域合作和完善的科技和基建投資體系。向穩步推進。他又讚揚上海建設城市方面，正在向創新、創業、數碼技術和可持續方

文章特別提到上海市副市長吳清問到滙豐紮根上海發展時有甚麼期待時，杜嘉祺回應指，集團期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務及探索新投資機會。他指，中國金融市場開放發展令集團很多客戶的業務取得增長。

杜嘉祺補充指，集團將繼續積極參與上海深化「五個中心」建設，並為中國金融市場進一步開放和發展作貢獻。

滙控早被官媒《人民網》炮轟，指其參與陷害華為副董事長孟晚舟，滙豐雖然回應指對華為沒有惡意，亦從未設置陷阱，但未釋除政治風險疑慮，早前更有傳中國有意將其列入《不可靠實體清單》。股價曾挫至27.5元創25年新低。

滙控現報30.55元，跌1.1%。

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