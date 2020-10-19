啟德天寰車位賣333萬

【本報訊】市區樓有價之餘，連帶市區新樓車位同樣有價。儘管港鐵（066）屯馬綫啟德站已通車，惟區內私人住宅車位亦企穩300萬元以上水平。

建灝地產於啟德的天寰，日前錄一車位以332.8萬元成交，乃屋苑本年度車位成交紀錄，惟距離屋苑曾刷新341.8萬元紀錄低2.6%。

與住宅比例近1：6

屯馬綫三個新車站已開通，分別直達顯徑、鑽石山及啟德站，啟德區的新住宅發展區在鐵路效應帶動下，車位造價維持穩定。建灝地產集團表示，集團旗下天寰錄得一宗車位成交，業主較早前購入項目單位，並行使優先認購住宅停車位之優惠，以332.8萬元購入住宅車位連電單車車位，以作自用。

市區新樓車位供應向來偏低，以天寰總數建有822伙計算，只有143個私家車車位，即是近6個單位才可配給1個車位，車位與住宅比例為1比5.7。

至於同區會德豐地產發展的Oasis Kai Tak，建有648伙，車位只有96個，車位與住宅比例達1比6.7，車位供應更為緊張。

除了發展商銷售新樓時，會配售車位予業主外，隨着疫情衝擊各行各業及經濟，部份發展商亦伺機出售車位等非核心物業。如太古地產（1972）本月首度開賣落成逾40年的鰂魚涌太古城車位，每個指引價為300萬元。