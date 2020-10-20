失業率回升至6.4% 本港多1.15萬人「無工開」

【更新內容】政府統計處公佈，本港7月至9月季節性調整的失業率為6.4%，是近16年來高位，數據遜於市場預期的6.2%，亦較6至8月的6.1%為高。就業不足率在6至8月及7至9月期間則保持不變，維持於3.8%的水平。

總就業人數由今年６月至８月的364萬人，下跌至7月至9月的362.48萬人，減少約1.56萬人。失業人數由今年６月至８月的24.83萬人，上升至7月至9月的25.98萬人，增加約1.15萬人。就業不足人數於7至9月為14.91萬人，與6至8月大致相若。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率於7至9月較6至8月急升0.8個百分點至11.7%，就業不足率上升0.4個百分點至6.3%。其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別急升至15.2%及9.5%。建造業的失業率和就業不足率仍然高企，分別為10.9%和8.3%。此外，多個其他行業的失業情況惡化，尤其在藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年第三季全季合計惡化，但由於本地疫情在9月減退，勞工巿場面對的壓力在季末有穩定跡象，又指「保就業」計劃繼續提供支援作用。不過，由於整體經濟狀況依然疲弱，加上全球疫情仍在變化，勞工市場在短期內仍將面對壓力。

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