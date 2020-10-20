午市急CALL：重溫︳內銀挾上 唐牛：逃生門已開

恒指今早窄幅上落，證監會持牌人古天后稱，指數或在50天線及100天線爭持，蘋果專欄作家唐牛則表示，內銀稍為偏軟，指數難再有突破，「今次內銀反彈係逃生門，有蟹貨者應伺機減磅」。

大行接連唱好內銀板塊，大摩日前發表報告，稱建行（939）短期估值極吸引，下半年貸款收益率穩定下來，淨息差壓力或會降低，預計股價未來60天內會上升，機會率達70%至80%，目標價7.3元。

然而，古天后並不認同，「5蚊邊嗰陣你唔話好？嗰陣估值咪仲平！而家升逾一成才唱好，大行報告用嚟參考好啦」；唐牛則指「順勢出個報告畀大家睇，跟住傳銀行讓利有些少鬆，市場先一窩蜂衝入去」，又指「今次內銀反彈係逃生門，你聽親啲人持有工行（1398）、建行（939）都7蚊、8蚊，唔會聽到有人話3蚊持有工行幾時食糊，彈上嚟就搵位走啦」。

二人均認為要觀望美國大選結果，以及會否在點票上出現爭議，不建議在此時間大舉掃貨，僅建議小注測試眼光，亦可趁強勢股回調吸納作短線部署，例如是安踏（2020）、李寧（2331）、比亞迪電子股份（1211），雅迪（1585）等。

唐牛提到強勢股回落值博率較高，「高追就經常要捱價」，古天后補充「大選前投資部署要傾向短線，就算回吐追入，都屬於今年的高位，都要睇住嚟食」；唐牛透露自己持有李寧、雅迪等股份，「平貨嗰部份我就唔會沽，跌落嚟就撈一些搏反彈走位，令貨底愈來愈平」。

本周心水股方面，古天后推介祖龍娛樂（9990），指新遊戲預約人數逾1500萬，明日正式推出，目標價28元，止蝕價22.5元；唐牛則推介澳能建設（1183），主力做電動車、新能源業務，「已經破晒之前的蟹貨區，呢幾日都唔肯調整，我驚佢橫行當調整」，目標價2.5元，止蝕價2元，「而家無頂，你任佢舞都得」。

本周心水股

古天后 祖龍娛樂（9990）目標$28 止蝕$22.5

唐牛 澳能建設（1183）目標$2.5 止蝕$2

午市急CALL︳大行唱好 內銀究竟想挾到幾時？

日期：10月20日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

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