首源投資｜基建顯著反彈 機場聚焦中期復蘇（譚家駿）

宏觀經濟前景現時仍然是難以預料，主要是取決於新冠肺炎疫情的變化及進展，我們認為，投資者需要對疫情再次爆發、經濟持續衰退及復蘇緩慢等風險保持警惕。

在這樣一個充滿挑戰的投資環境下，基建既擁有長期結構性盈利增長動力，又可能會成為短期刺激經濟措施的目標，現階段更值得投資者關注。

全球上市基建資產的種類繁多，例如是收費公路、機場、港口、鐵路、公共事業、管道及無線發射塔等，這些行業的共通點包括有市場門檻高及議價能力強，中綫而言可為投資者帶來抗通脹收入及強勁的資本增值。

其中，機場業的表現不俗，因為投資者的注意力已經由國際旅遊限制和航班容量進一步縮減，轉為聚焦行業在中期的復蘇前景。

舉例而言，一家瑞士機場的股價表現就相當強勁，這家公司削減成本的措施奏效，加上物業投資組合帶來強韌的租金收入，令其上半年業績表現在疫情下亦優於預期。中期來看，有利的監管框架、瑞士經濟相對強勁，以及公司本身審慎的理財狀況，相信可為其股價帶來支持。

另一家西班牙機場公司的表現亦見跑出，雖然其客運量回升的時間和規模尚未明朗，但其資產質素和財政實力，以及西班牙作為旅遊勝地的持久吸引力，公司的中期復蘇前景依然樂觀。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事

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