名人沽貨｜寶聲陳燿陽1.15億放售羅便臣道複式大宅

經濟前景未明下，市場續錄名人放售物業。其中寶聲集團副主席陳燿陽，最新透過代理行放售中半山羅便臣道複式大宅，意向價1.15億元。

第一太平戴維斯最新透露，該行獲委託放售中半山羅便臣道1號的複式大宅，面積約2,626方呎，連兩個車位，以意向價1.15億元放售，呎價約43,793元。資料顯示，上述物業由寶聲集團創辦人、已故著名教育家陳樹渠二子陳燿陽持有，早年更悉心豪裝大宅成「豪華遊艇」之家，配備意大利品牌Giorgetti家具。

第一太平戴維斯住宅投資及銷售部主管張作基指，相信近期本港將鮮有豪宅新盤面世，上述羅便臣道大宅屬市場罕見放盤。

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