螞蟻上市過關　金管局即接錢204億

【本報訊】市場久候多時的螞蟻招股殺入直路。阿里（9988）旗下螞蟻集團在港上市（IPO）獲中國證監會批准，另外路透報道，螞蟻已通過港交所（388）上市聆訊，市場料招股活動最快下周展開。消息刺激資金湧港部署，金管局單日向市場沽出203.83億港元，規模為今輪資金流入周期以來最大。

《IFR》報道指，螞蟻赴港IPO獲中證監批准，同時預期中證監本周將批准其上海科創板上市，料於美國總統大選（11月3日）後幾日開始掛牌。中證監官網傍晚顯示，螞蟻已於上周五收到有關其申請赴港上市的行政許可決定書。

刺激阿里股價造好

受消息刺激，阿里昨日股價一度逼近300元關，高見299.4元，全日升1.09%，報297.2元。金管局亦於本港時段收市後買入美元，沽出203.83億港元。本港銀行體系結餘將於10月21日增至3479.06億港元，升至2016年3月以來最高水平。

根據紀錄，2015年10月時，本港銀行體系結餘曾高見4,260億港元。港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局多次出手接錢捍衞聯繫滙率，至今累計沽出2,680億港元，單計本月暫時接錢814.8億港元。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，金管局單日接錢200億港元並不常見，最大原因相信是受螞蟻消息影響。螞蟻反應熾熱，市場隨時凍資2,000億至3,000億元，料金管局將持續出售港元以捍衞聯滙制度，直至螞蟻完成上市。

華僑永亨銀行經濟師李若凡亦指，市場預期螞蟻招股在即，凍結資金大有機會跨過月結，令市場流動性緊張。此外，其他新股的招股活動亦持續，進一步推升市場對港元需求。她估計，本港銀行體系結餘大有機會進一步升穿3,500億元水平，與按息相關的一個月港元拆息（HIBOR）或重上0.5厘水平。

早前《彭博》報道，螞蟻計劃將其首次公開募股的估值目標提高至最少2,800億美元（約2.12萬億港元）。