何車500｜361度超便宜（何車）

361度（1361）上周五自願宣佈，今年第三季零售額按年有「高單位數」（high single digit）的跌幅。對於股價超級沉低的公司，在現今境況下，零售額只跌7至9％，實在是好消息。

1）謝霆鋒做特步國際（1368）代言人，認購新股，特步上周一即時由2.51元彈上2.98元，彈幅19％，昨（周二）收2.8元，市值71億元，今年預測PE 12倍，PB 0.8倍，預測股息率5.1厘。361度便宜得多。

2）今年首季，361度營收26.86億元人幣，按年跌18％；純利3.02億元人幣，按年跌17.9％，但已相等於去年全年的70％。今年第三季營銷略降，第四季料將好轉，而且公司不斷回購美元票據，省息賺價（因美元兌人幣下跌），估計下半年盈利可達上半年的八成，預測全年賺5.44億元人幣，全年增26％。公司市值20.9億元，預測PE僅3.3倍，較8年平均9.4倍折讓六成半。

3）361度今年預測PB僅0.25倍，較8年平均0.7倍折讓六成半。

4）6月底，手上現金淨額高達35.3億元人幣，每股淨現金2元，相等於股價的2倍。2019年每股派息9.5分人幣，往績股息率11厘。2020年中期息欠捧，估計末期息補派，維持高息11厘甚至以上。

5）龍頭安踏（2020）市值2,411億元，預測PE 40倍，PB 8.8倍。李寧（2331）市值1,012億元，預測PE 54，PB 10.2倍。

＊361度現價1.01元，超便宜，追落後，目標PB 0.4倍，目標價1.6元，潛在升幅58％。Crosby睇1.6元，國泰君安睇1.58元。

同場加映：光大水務（1857）現價1.21元，市值34.6億元，光大控股（257）佔75％。公司2004年在星洲上市，去年5月在本港雙邊掛牌，上市價2.99元，現時潛水六成。

光大水務盈利增長強勁，2016年賺3.49億元，2019年增至8.33億元，三年每年複合增長高達39％。今年上半年盈利4.04億元，按年跌3.8％，預測全年微升5％，PE 3.8倍，PB 0.36倍。往債股息率6.2厘，預測略升至6.5厘。

光大水務現價偏低，最大問題是交投疏，買賣難，若能取消星洲掛牌，只在本港買賣，交投情況應可改善。酌量持有，目標PE 5倍，目標價1.6元，潛在升幅32％。

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