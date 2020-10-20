聯博觀點｜主動管理風險應對波動市況（王耀維）

新冠疫情爆發以來，各國推出前所未有的貨幣及財政刺激措施，速度及規模均勝過2008年金融危機時期的刺激措施，這兩項措施共同大力推動市場上升。然而，市場仍然面臨諸多不確定因素，波動或會升溫。聯博認為，能在危機中提供保護作用的股票總在變化，而根據危機情況，發掘優質、價格合理的防守型股票，有助投資者在抛售時期減少損失，並為市場回升時做好準備。

前景不明 風險趨增

當前環境中的風險管理至關重要。即使各國政府推出強勁的政策支持股票升勢，仍然存在大量波動因素。各國仍爭相研發疫苗，以助國家全面重啟經濟。在熾熱的美國總統大選前，美國選民的立場極端，市場愈發憂慮11月的大選可能會出現具爭議性的結果。不同的選舉結果可能會增加投資風險，白宮可能出現困局，宏觀經濟政策可能出現變動，並可能有監管行動（尤其是科技及金融業）。英國強勢脫歐的機會增加，中美貿易緊張局勢仍未獲得解決。

另外，股市集中性風險升溫。五家超大型公司主導美國市場升勢；蘋果公司、亞馬遜、Alphabet Inc.（Google母公司）、微軟及Facebook今年均受益於因疫情而加速的長期增長趨勢。若撇除這五家公司，美國市場今年並無重大變動。

不宜試圖預測疫情最終結果

市況不明之下，聯博認為投資者應構建一個具有宏觀穩健性的投資組合，聚焦具備強勁現金流，以及業務模式穩健，能抵禦新冠疫情及美國總統大選影響的公司。這些公司或能抵受疫情帶來的壓力，並會在疫情及美國總統大選後蓬勃復甦。

我們難以預測股市對總統大選結果的反應，正如2016年特朗普勝出大選後的情況一樣。此外，投資者並非流行病學家，試圖預測本次疫情的後果並非專長，而且存在較多的未知數。然而，通過評估公司業務模式的複雜運作，我們仍有方法應對疫情的影響，如分析公司在各種情況下的表現及結果。

關注股票質素、穩定性及價格

我們認為，新冠疫情危機最終會令許多已存在的結構性趨勢加速發展。在該等趨勢中，既有贏家亦有輸家。首先，支付的數碼化及加速發展、商業互動及消費者電子商務將會增加。其次，我們認為，向知識型經濟的加速轉型將為提供資訊及專有數據（在非接觸環境中必不可少）的公司創造機會。再者，疫情後，我們預計債務上升、利率下降以及政府對金融市場的干預增加。

總而言之，我們認為，在當前的市場環境下，能平抑波動性的股票投資組合尤具吸引力。放眼長遠，股價吸引、同時兼備質素及穩定性的公司最有可能在不斷變化的環境中實現強勁的回報。

王耀維

聯博股票資深投資策略師及亞洲業務發展股票投資主管

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