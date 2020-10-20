數據中心｜星展：料市場未來每年增長15％ LINE母公司撤港不影響行業發展

星展香港及內地電訊及科技行業分析師高鋒表示，在疫情下加快手機應用程式普及對低延時、即時直播軟件需求增加等，加快對數據中心的需求，料香港數據中心市場未來3至5年每年增長15％，未來會出現供應短缺情況。

星展香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏補充，由於疫情加快中小企數碼化，令數據機櫃、連接及寬頻等需求增加，但現時香港供應數據中心土地不足，而工廠重建亦有載重、樓底不夠高以及電力不足的問題，而重建工廈平均需3至4年時間。星展推算2015至2017年香港數據中心供應複合年均增長率為12%，足夠應付市場需求，至2018年開始出現整體使用率逾八成，供應不足的情況，至2023年出現明顯短缺。

譚紫宏續指，市傳在美上市的萬國數據擬來港上市，有記者問到公司第二季度淨虧損為1.14億元人民幣，對比在港上市同行新意網（1686）獲得盈利，譚解釋部份公司因新設數據中心時仍未有收入，但需先扣除建設成本，故出現行業無法以市盈率比較的情況，建議投資者可以現金流折現法（DCF）來評估公司價值。

對於早前通訊軟件LINE母公司Naver集團發表聲明，表示已將原本存儲在香港的資料（包括用戶個人資料），並對服務器進行了格式化，並將資料全部搬到新加坡。問到事件是否打擊行業信心，譚紫宏指香港與新加坡存良性競爭，早前微軟亦表明為香港是重要市場之一，暫未見事件打擊香港市場信心。

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