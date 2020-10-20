MyGut者言｜拜登當選，阿叻當災？（徐家健）

拜登的電郵門事件，令美國傳媒彷彿進入了平行宇宙。在拜登民調仍遙遙領前的那個平行世界，我們嘗試分析一下他當選後全力推行政綱提出的經濟改革：（一）把2017年特朗普的減稅改革推倒重來；（二）把過去4年的規管改革一筆勾銷，還推動他的環保新標準；（三）推出及擴大種種補貼措施，特別是醫保及再生能源的補貼。

這樣的經濟分析，原來芝大莫里根（Casey Mulligan）與幾位朋友剛已進行過，三項經濟改革的主要影響分別是：（一）加稅將提高資本收入的邊際稅率，效果是減少資本投入；（二）因減碳之名，環保新標準將需要更多交通及發電的投入；（三）醫保等種種補貼措施，將進一步扭曲勞動力市場。由於長遠來說資本的供應具彈性，資本往稅率低的地方走，加資本稅受苦的會是勞工。研究推算，拜登當選後經濟改革的影響，會減少勞工的就業達3%，人均資本更會大幅下降15%。整體來說，人均GDP會蒸發超過8%，而美國人每戶消費亦會縮水約7%！

Babe聽網台聽到冇嘢好聽：「有泛民KOL話支持特朗普就好似支持阿叻咁，佢仲話作為美國人最大嘅痛苦就係俾人知道你支持Donald Trump喎。」

我導正民粹：「我唔知要有幾左膠先至噏得出呢番話。話特朗普好似阿叻咁口沫遮攔，一定冇留意過佢有幾重視競選承諾，亦即係左膠人士批評佢嘅民粹。」

女友舉一反三：「即係話其他政客講一套做一套啦，咁你使乜驚你老師莫里根嘅分析啫？」

我差啲畀佢考起：「記性差嘅錦鯉唔使驚，我驚係因為我緊記鄧伯伯話過『要警惕右，但主要是防止左』。」

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