華為危機｜瑞典禁止參與5G頻譜拍賣電信商用華為中興設備●捷克最大電信商棄華為選用愛立信5G

路透報道，瑞典郵政和電信管理局（PTS）宣佈，參與下個月5G頻譜拍賣的企業，不得使用中國華為及中興（763）的產品。

PTS表示，條件是根據瑞典軍方及國安局的評估結果，並指參與拍賣的公司，必須在2025年1月1日之前將華為和中興的設備從現有的「核心功能」中刪除。

報道指「核心功能」包括構建無線接入網、傳輸網絡、核心網以及該網絡服務和維護的設備，目前華為和中興尚未就瑞典此決定做出回應。

英國在7月下令，至2027年將華為設備從英國的5G網絡中完全清除掉，成為第一個禁止華為進入市場的歐洲國家。

另一方面，捷克媒體mobilmania報道，愛立信贏得捷克最大的電信公司CETIN提供5G網絡設備的招標。

2018年，捷克國家網絡與信息安全局警告不要使用華為提供的軟件和硬件；至今年9月中，捷克媒體曾稱華為未能通過捷克國家安全局（NBU）的秘密安全檢查。

中國外交部發言人曾強調，華為是一家自主發展的民營企業，與世界很多國家都開展了很好的合作，到現在都沒有聽說過哪個國家，因為跟華為合作而產生安全問題。

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