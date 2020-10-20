澳門推港元RTGS結算系統 預留接口與香港銜接

澳門金管局推出「澳門港元即時支付結算系統」並於週一（10月19日）運作。澳門金管局金融基建及資訊廳總監劉奇峰表示，港元在澳門應用十分普及，相當部份大額經濟交易以港元計價結算。澳門港元即時支付結算系統（HKD RTGS）讓澳門銀行免費接入，向銀行提供標準化的即時跨行轉賬結算服務。現時，全澳已有28間銀行接入HKD RTGS，首日運作暢順，處理本地約94億港元的交易。

考慮到澳門與香港經濟商務聯繫緊密，尤其在新冠肺炎疫情下，港澳兩地金融系統處理跨境資金結算更加頻繁，劉奇峰指，在構建HKD RTGS過程中已預留接口，以便將來與香港的RTGS系統銜接，有序推進金融市場互聯互通，從實務上融入粵港澳大灣區的發展。

澳門特區政府近年已構建了澳門即時支付結算系統（MOP RTGS）、澳門人民幣即時支付結算系統（RMB RTGS），連同現推出的HKD RTGS，已完成澳門主要使用的三種貨幣的RTGS。結合票據清算電子化系統，及將於年底前推出的“粵澳跨境電子直接繳費系統，為銀行提供了高效安全的資金結算渠道，有助銀行向客戶提供更便捷的跨行資金轉賬及跨境匯款服務。

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