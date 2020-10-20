傳陳秉志劈價25%再沽中環中心

【本報訊】工商物業價格持續偏軟，不少投資者減價沽貨套現。「磁帶大王」陳秉志最新市傳減價25%，以6,116萬元沽出指標甲廈中環中心39樓一單位，呎價僅3.06萬元。

資深投資者陳秉志繼上周以9.8億元售出中環中心48樓全層，市場消息指，由陳氏及林子峰等人持有的39樓13室，面積約1,995方呎，新近以6,116.8萬元易手，呎價約30,667元，較最初叫價8,155萬元放售，大減2,038萬元或約25%。

先達舖位138萬易手

商舖方面，有「炒機天堂」之稱的旺角先達廣場再有業主蝕讓離場。據土地註冊處資料，上述先達廣場2樓S55號舖，最新以138萬元易手。原業主2010年以188萬元購入舖位，持貨10年，賬面蝕50萬元或約26.6%。

此外，土地註冊處資料顯示，曾為「疫廈」的北角美輪大廈12、12A及14號地舖，面積約1,800方呎，原業主最初叫價1.3億元放售，早前大減5,400萬元或約41.5%，至7,600萬元易手，呎價約4.2萬元。新買家為新輝煌有限公司，按公司註冊處文件，該公司董事為梁輝強，與添好運創辦人同名，料為同一人。至於原業主則是強記飯店，早於1995年以2,180萬元購入後自用多年，現賬面獲利5,420萬元或約2.5倍。

市場消息指，尖沙嘴海防道38至40號中達大廈地下A及B舖，面積約2,100方呎，最新以每月20.8萬元短租予Mask Factory口罩工廠，作口罩銷售及體驗店，租約期為半年。上述舖位曾於2013年以月租280萬元，獲粵港澳湛周生生承租，即上述最新短租租金較高峯期回落259.2萬元或近92.5%。