新盤動向｜屯門帝御2期預告賣貴7% 恒地林達民：今年為最後入市時機

新盤市場熾熱，近月多個新盤開售銷情理想，發展商都相繼啟動推盤步伐，而大圍新盤聚焦市場目光，為推售香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門青山公路新盤帝御2期項目帝御·星濤，為項目催谷人氣，年逾70的恒地執行董事孫國林都出席項目記者會。恒地林達民更指，相信明年樓市能拾級而上，今年為最後入市時機。

林達民指，最快日內上載項目樓書，最快本周開放示範單位及開價，並預料月內開售。而且由於帝御·星濤海景遠比一期更好，因此價錢會比一期項目增加約7至8%。林達民直言對後市走勢樂觀，認為就算疫情嚴峻，樓市依然十分「硬淨」，相信明年樓市能拾級而上，今年為最後入市時機。

另外對政府不在本年內推動「一手樓空置稅」的決定，林達民指是好事，相當合理。因為發展商已經反映多次，豪宅買賣需時較長，準買家大多需要項目為現樓後，仔細觀看後才決定入市，因此往往豪宅買賣都為項目入伙後才有成交。而羊毛出自羊身上，發展商成本增加，自然轉嫁至消費者，變相推高樓價。

已經5年未有見記者的恒地執行董事孫國林指，雖然近期疫情嚴峻，但相比2003年，同為疫情嚴峻，然而當年樓市劈價到幾十萬元放售，而現在樓市仍然有買家支持，因此對樓市走勢仍然樂觀。

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