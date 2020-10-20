國泰重組｜南早：明公佈裁員方案 港龍品牌將一併「被裁」

據《南華早報》報道，經過政府介入後，近日裁員消息不絕的國泰（293）最終全球裁員規模較原先計劃的8,000人，減少25%至6,000人，當中有5,000人是本港員工。此外，港龍品牌亦會一同「被裁」。

報道引述消息人士指，因應國泰目前的財務情況，不需要保留兩個品牌，但沒有港龍品牌不代表國泰放棄內地的航線，並指國泰在地區性航空樞紐將繼續擔當主要角色。此外，消息人士指，港龍最少有3,000名員工需要犧牲，不過兩間航空公司的部分員工及資源可以合併，國泰亦將盡可能保留港龍的機師。

報道指，國泰全球裁員人數佔集團總人手比例為18%，較同業平均裁減20%至30%的人手為低，預期重組消息將於明日收市後公佈。

港龍於1985年創立

港龍航空於1985年5月由商人曹光彪、包玉剛、霍英東、華潤、招商局等組成，惟經營一般。1990年引入國泰及中信泰富成為股東。1996年時國泰出讓港龍股權予國航（753）。2006年國泰全面收購港龍，收歸成全資附屬公司。而這次收購亦觸發國航及國泰形成股權互控關係，雙方亦有董事在對方董事局坐鎮。

港龍於2016年時被「re-brand」，當時中文名稱由港龍航空改為國泰港龍航空，英文名則由Dragonair改為Cathay Dragon，而兩間公司保持獨立運作。國泰時任行政總裁朱國樑解釋，兩間航空公司一直在各個層面整合，惟沒有完成「最重要一步」、即整合品牌，認為此舉有利提高旅客對國泰認知。

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