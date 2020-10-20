曾淵滄專欄｜近9厘高息股（曾淵滄）

2019年年初，新創建（659）股價創出21元的新高，之前的3年，新創建股價一路向上，公司不斷地擴張業務，不斷地收購，憑收購而壯大，收購使到利潤上升，股價也一路因此而上升。

但是，當新創建打算收購富通保險的消息落實後，新創建股價見了頂，拾級而下。至今，股價與2019年年初的高峯期比較，不見了七成。收購富通成了噩夢的開始，為甚麼？因為不少投資者認為收購富通出價太高，當時，新創建決定以215億元向九鼎收購富通，而九鼎也只是在2015年9月以107億元買下富通，一轉手，加價1倍，因此，市場一般認為新創建買貴了。

不過，從2019年年初至今，新創建的市值下降的幅度已經是購買富通的215億元的數倍，很肯定的，因為購買富通而產生的負面因素已經過度反映，跌過龍了。

新冠肺炎也是打擊新創建股價的另一個重大因素，飛機租賃與收費公路都因為疫情而收入大減，幸好，今年新創建仍能維持0.58的派息，與去年一樣，這使到股息率達8.9厘，成為高息股。隨着疫情的受控，業務改善，估計派息在可預見的將來不會減少。

連日來，港元兌美元一直保持在1美元兌7.75港元的強勢極限位，香港金管局也不斷地買入源源不斷流進來的美元，賣出港元。銀行系統不斷累積增加港元，就是準備借給證券行，證券行再借給股民抽螞蟻金服，相信這會是今年股市焦點的焦點。螞蟻金服上市之路一點也不平坦，一下子傳出特朗普要對付支付寶及微信支付，一下子傳出中證監在審查螞蟻金服上市前的一些可能是「不當」的行動。不過，市場依然相信螞蟻金服可以克服一個又一個的難關上市，阿里（9988）更因此股價不斷地創新高，更一度升上了300元大關。大家可以準備好錢迎接這盛事。

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