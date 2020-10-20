稱深圳GDP超越香港「好自然」 林鄭：人多地多

對於日前向內媒指不介意深圳GDP超越香港，特首林鄭月娥出席行政會議前，會見記者時作解畫，指深圳人口和可使用土地均高於香港，儘管人均GDP香港仍較高，但深圳GDP超越香港很正常，不應理解為她不關心（care）香港。若她不關心香港，就不會推廣深港經濟合作，及向北京爭取惠港政策等。

中共國家主席習近平南下出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時明言，不介意香港GDP被深圳超越，期望港深兩地有新合作平台，同時批評香港近年出現排斥內地及內地人的風氣，過份強調本土文化，要透過教育和時間才可扭轉。

至於撤回空置稅，林鄭月娥指儘管兩年前認為空置稅是應該做的事，但考慮現時經濟低迷、社會反應，及能否於立法會通過等一籃子因素後，作出放緩立法的決定，今屆立法會不作處理。

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