樂活道｜撤回之「后」（藍友斑）

林鄭自爆有人搵佢跳槽，成為全城熱話，如果那是她當特首前的事，那麼我想那些曾說收留她的機構現在也不會有任何興趣，畢竟她被美國制裁。最新鮮滾熱辣的新聞，是政府決定撤回一手樓空置稅，以及引進專營的士的條例草案。

如果林鄭真的想跳槽，那麼她的最佳履歷，就是不停地「撤回」。

作為一區之長，林鄭做多錯多，由去年撤回逃犯條例修訂草案開始，她打了一場大敗仗。至於「港版國安法」是否能當打勝仗？非也，那是全港都輸的敗仗。我本來認識一些海外資金，打算投資本地的初創，但正正是因為通過了國安法，這些資金都決定不在香港找任何公司投資了。有一間海外媒體的老闆，直接告訴我在國安法的情況下，一定不會入境香港，她怕被捉問話。

這次政府撤回一手樓空置稅，擺明買地產商怕，以往的遊說工作和政策研究統統石沉大海，這個決定不單止令庫房減少收入，本來政府有意全力推行的政策，又慘遭滑鐵盧，林鄭再次面目無光。回想2018年政府向立法會解釋房屋新措施，當局表明維持一手樓市場健康的情況，於是推出一手樓空置稅，希望香港各大發展商不要囤積居奇。這明明是一項對市場有利的德政，但因為一場肺炎天災，令政策無疾而終。做事馬馬虎虎，虎頭蛇尾，形容這屆的政府絕不為過。

大家不要忘記，林鄭為首的特區政府曾大力推動蒙面法，最後亦是無疾而終。當時以她為首的一眾高官說蒙面法對社會安定有多重要，現在看來全是空話。更不要忘記林鄭打算取締丁權，那是她任職發展局局長時所說的豪情壯語，現在當然也消失得無影無蹤。

或者在一些細微細眼位，政府有履行他們的新政策和承諾，但是在一些改變遊戲規則的政策上，管理者顯得畏首畏尾，何解？就是因為他們已經喪失民意，不論藍黃都對政府有極大的不滿，試問一個已經喪失政治能量的特區政府，還有什麼力氣去拆解社會上的矛盾和糾紛？又有甚麼地位能夠叫不同的持份者退一步海闊天空？

未來大家在土地政策上的最焦點，必定是明日大嶼，這個項目將引起整個社會翻天覆地的爭議，如何梳理當中的利益關係，如何向公眾和各界持份者遊說，將是一大難題。這一次林鄭如果再次碰釘，或者再發揮「撤回之后」的本色，學前任特首董建華講一句：「明日大嶼已經唔存在啦。」

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