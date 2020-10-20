滙聚前瞻｜亞洲信貸具吸引力（歐維鈞 ）

亞洲信貸市場在新冠肺炎爆發後表現仍相對強勁，加上在亞洲宏觀經濟穩固的背景支持下，亞洲信貸市場有望繼續吸引資金流入。

亞洲穩固的宏觀經濟背景繼續支持亞洲債券。亞洲（日本除外）是全球僅有仍然預期於2020年錄得本地生產總值正增長的地區之一，而多個亞洲經濟體亦已陸續開始復蘇。

在上述因素推動下，加上亞洲信貸市場承受的石油行業風險有限，亞洲高收益自年初至今的違約率僅為2.2%，一直低於美國高收益市場的6.0%及新興市場的2.5%。按全年基準計算，摩根大通預測亞洲的違約率表現將較其他地區優勝（預測亞洲為4.0%，美國則為8.0%）1。

亞洲信貸市場本身即具備多項優勢。整體而言，亞洲信貸收益率保持吸引。對於投資級別企業債券，亞洲的收益率較美國債券高出近100個基點。至於高收益企業債券，亞洲與美國的收益率差距更達145個基點2。

亞洲債券亦因存續期較短而得到支持，繼而減低了亞洲債券的波幅及對利率的敏感程度，而在目前環境下，這代表假如疫情過後經濟持續復蘇，亞洲債券受國庫券收益率上升影響的程度將會較低。

另一方面，亞洲信貸市場的需求強勁。亞洲信貸基金在過往七年的管理資產額增長高達3.6倍。即使撇除市場升幅不計，亞洲信貸過往七年的淨流入亦達到310億美元。

按今年資金流入來源地顯示，美國及歐洲基金經理對亞洲信貸的興趣持續增加。我們認為，是鑑於亞洲信貸提供的收益率高於歐美債券。

歐維鈞

滙豐環球投資管理高級市場策略師

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！