【摸魚手札】25萬和3萬之差距 - 渾水

台灣有一位朋友在社交媒體引爆了相關熱話，中港台三地也熱切地給予自己的意見，內文的討論只是舊酒新瓶，但是我們要學懂欣賞這些媒體風向有趣之處。他文章寫得很social-media friendly。

月入乜乜乜，幾乎是一個歷久常新的社交媒體關鍵字眼，例如早一排有人話月入3萬蚊喺香港生存唔到，又或者醫生月入10萬蚊買唔到樓……這些討論都是人畜無害，總之是一個很吸引眼球的長青話題。

那篇帖文也寫得抵死，例如月入25萬台幣後不計較麥當勞加大，不在乎星巴克買一送一，計程車找少錢也不可惜，這些都讓人覺得他格局很狹窄。不要緊，他抓得住討論的點，這已經是成功了。

始終香港和台灣的月入差距很大，把25萬台幣轉換成港紙後，在香港也是不少金融才俊應該要有的基本收入。各大銀行或顧問公司常常公佈打工仔平均月入或者1,000萬以上的富豪佔的比例有幾多，反映香港人搵錢能力不低，資產相對豐厚。香港人很多對台灣有若干憧憬，如果在台灣25萬這個數字是值得拿出來講，那麼香港人真的要有多一點覺悟才考慮移民，我不是潑冷水，而是怕大家太倉卒做錯決定。

我們經歷社會運動後，又撞正疫情，多一些無關痛癢的話題分散心神，也是對的。總好過又是在討論甚麼時候移民走資，真係你唔煩，我都驚。

渾水

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