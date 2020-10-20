稅貸︳富邦稅貸息率低見1.28% 無附帶條件

踏入稅季，銀行稅貸競爭白熱化。最新富邦推出稅貸優惠，息率低至1.28%，貸款額高達月薪8倍或100萬元（以低者為準），貸款期長達24個月，貸款直接存入客戶指定之銀行戶口，夫婦同時申請，息率將按兩人獲批貸款總額計算。

若貸款額為80萬元，6個月、12個月、18個月及24個月還款期之年息分別為1.28、1.36%、2.08%及2.64%；以30萬元貸款額計，6個月、12個月、18個月及24個月還款期之年息分別為1.41%、1.45%、2.54%及3.08%。最低貸款額為1萬元。

富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，為方便客戶更容易享有貸款優惠，息率結構非常簡單易明，沒有任何隱藏條款，亦毋須符合開立額外戶口或維持存款額等附帶條件，讓客戶輕鬆拆解稅季困局。

銀行陸續推出稅貸優惠，大新銀行稅貸息率低至1.38%，上限借款10萬元，貸款期為6個月，同時需開設該行優易或VIP綜合戶口，或登記出糧服務；花旗稅貸息率低見1.78%，借款額達150萬元，才能獲得最低息1.78%。

市面虛銀雖未有提供稅貸優惠，但私人貸款息率亦相當有競爭力，其中天星銀行貸款息率低至1.85%，貸款額高達月薪12倍或100萬元（以低者為準）；眾安銀行的貸款息低見1.86%，最近更推出現金獎或全期貸款免息抽獎。

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